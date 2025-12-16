Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
Yayınlanma:
Bursa'da 3 katlı binada Kübra Aybey'in (28) giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi Aybey’in (55) ise çatı katında asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıktı.

Bursa Ovaakça Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da dayı dehşeti: 1 yeğenini öldürdü eniştesi ile 1 yeğenini ise yaralayıp intihara kalkıştıAntalya'da dayı dehşeti: 1 yeğenini öldürdü eniştesi ile 1 yeğenini ise yaralayıp intihara kalkıştı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE-BABA ÜST KATTA 3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

KIZINI BOĞUP KENDİSİNİ ASMIŞ

Yapılan soruşturmada baba Nazmi Aybey’in giriş katındaki dairede yatağındaki kızı Kübra Aybey’i boğup, ardından katı katında kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

