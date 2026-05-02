15 gündür haber alınamıyordu: Evinde cesedi bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Muhammed Ali Kavuk’tan 15 gündür haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine evine giden ekipler, Kavuk’u hayatını kaybetmiş halde buldu.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı merkez Ulucami Mahallesi’ndeki müstakil evde gece saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Ali Kavuk’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Kavuk’tan yaklaşık 15 gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının durumdan şüphelenmesi üzerine harekete geçen yetkililer, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk etti.

Balıkesir'de şüpheli ölüm: Yanında kanlı bıçak bulunduBalıkesir'de şüpheli ölüm: Yanında kanlı bıçak bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 50 yaşındaki Kavuk’u hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da kaybolan 75 yaşındaki adam 20 kilometre uzaklıkta bulunduAntalya'da kaybolan 75 yaşındaki adam 20 kilometre uzaklıkta bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Kavuk’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması
Polisten önce kaçtı sonra sarılıp ağladı: Ehliyetsiz motosikletli dehşet saçtı
Polisten önce kaçtı sonra sarılıp ağladı: Ehliyetsiz motosikletli dehşet saçtı