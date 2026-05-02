15 gündür haber alınamıyordu: Evinde cesedi bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı merkez Ulucami Mahallesi’ndeki müstakil evde gece saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Ali Kavuk’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Kavuk’tan yaklaşık 15 gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının durumdan şüphelenmesi üzerine harekete geçen yetkililer, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 50 yaşındaki Kavuk’u hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Kavuk’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

(DHA)