İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs’ta 88 bin 2 personelin görev aldığını, İstanbul’da “kanuna aykırı” olduğu iddia edilen eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Mayıs kapsamında 80 ilde toplam 226 bin 410 vatandaşın katılımıyla 195 etkinlik düzenlendi.

1 MAYIS KUTLAMALARINA SALDIRI

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’ten 88 bin 2 personel görev yaptı. Açıklamada, İstanbul’da “kanuna aykırı” olduğu iddia edilen eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

‘VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ’

Bakanlık, “Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “görevlerini özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerine teşekkür” edildi.

575 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemiz genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda 80 ilimizde, toplam 226.410 vatandaşımızın katılımıyla 195 etkinlik gerçekleştirildi.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemiz genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik 88.002 personelimiz görev yaptı.

İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir.

Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir.

Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

