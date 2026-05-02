Polisten önce kaçtı sonra sarılıp ağladı: Ehliyetsiz motosikletli dehşet saçtı

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaçtığı sırada kaza yaptı. Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücü M.M.’ye (16), trafik kurallarını ihlalden toplamda 400 bin TL ceza kesildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde saat 20:00’de meydana gelen olayda, üzerinde kasksız iki gencin bulunduğu motosikletten şüphelenen polis, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

KAÇARKEN MOTOSİKLETİ DEVRİLDİ

Mimar Sinan Mahallesi yönünde kaçışını sürdüren sürücü, takip sırasında motosikleti devrildi. Motosiklet sürücüsü M.M. ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZADAN SONRA POLİSE SARILIP AĞLADI

Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücüye; ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan 400 bin TL para cezası kesildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

