Murat Kurum'dan skandal açıklama: Depremde yakınını kaybedenlerin hüznü teslim edeceğimiz konutla sevince dönüşecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmelerini tamamladı. Komisyonda milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerini dile getirmesinin ardından söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

‘YAKINLARINI KAYBEDENLERİN HÜZNÜ KONUTLA SEVİNCE DÖNÜŞECEK’

Komisyon oturumunda, bakanlık ve bağlı kuruluşların gelecek yılki bütçe tahsisleri ve ödenek talepleri ele alındı. Bakan Kurum, bu kapsamda 6 Şubat’ta yakınlarını kaybeden yurttaşların hüzünlerinin, “teslim edilecek konutlarla birlikte sevince dönüşeceğini” söyledi.

‘ERDOĞAN 23 YILDIR OLDUĞU GİBİ SÖZÜNÜ TUTTU’

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerine ilişkin gelen sorulara yönelik “İşin sonunda Recep Tayyip Erdoğan söz verdi, 23 yıldır olduğu gibi sözünü tuttu. Orada yapılan budur. Nokta” yanıtını vererek, şunları kaydetti:

‘6 ŞUBAT YARALARI TAMAMEN SARILDI’

“Bugünkü toplantımız boyunca bazı milletvekillerimiz adalet ve saygı çerçevesinde hareket ettiler. Yapıcı eleştirileriyle bize yardım ettiklerini görürken, kimi vekillerimizin ise gerçekten hakkaniyetten uzak ifadeler kullandığını gördük. Özellikle de 6 Şubat depremlerinden sonra devlet, millet el ele vererek, yaralarımızı tamamen sardığımız bugünlere yakışmayan ifadeleri hakikaten burada hep birlikte üzüntüyle takip ettik.

‘DEPREM SİYASET KONUSU DEĞİLDİR’

Doğruları takip eden arkadaşlarımıza bize bugün burada ‘muhalefet partisinden olmak her şeye muhalefet etmek değildir’ hakikatini gösteren milletvekillerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Depremi siyaset konusu yapmak, kaybedilen canların verdiği hüzne de, şu anda orada heyecanla yeni yuvalarına kavuşan insanlarımıza da, oradaki depremzede kardeşlerimize de hürmetsizliktir.

‘YÜZ BİNLERCE KONUT TESLİM ETTİK’

Şu ana kadar teslim ettiğimiz 350 bin konutu bir ay sonra tamamlanacak 453 binden fazla konutuyla, iş yeriyle, sosyal donatısıyla teslim edilecek yuvaları yok sayan sözler, o eserleri inşa eden işte bu arkamda oturan gece, gündüz ailesinden, sevdiklerinden ayrı 200 bin mimarla, mühendisle, işçiyle gece, gündüz çalışan işçinin emeğine haksızlıktır, saygısızlıktır. Ve afetin ilk gününden itibaren de biz bir taraftan işlerle uğraştık. Bir taraftan çalışmalar yaptık. Bir taraftan da bu algılara, bu yalanlara cevap vermeye gayret gösterdik.

