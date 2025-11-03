Bahçeli önerdi: Depremzede mahallesinin adı "Murat Kurum Bey" olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'de, depremzedelerin yerleştiği yeni konut alanının müstakil bir mahalleye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Osmaniye Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, kurulacak bu yeni mahalleye "Murat Kurum Bey" adının verilmesi teklifi doğrudan Bahçeli tarafından yapıldı.

BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİNE ALINDI

Söz konusu isim önerisi, resmi bir süreç başlatılarak Osmaniye Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı gündemine dahil edildi. Meclis üyeleri tarafından yapılacak oylama sonucunda önerinin kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

BELEDİYEDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Osmaniye Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sürecin başlama nedeni ve isim önerisinin kaynağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."