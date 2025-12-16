Mahkemeden kritik karar! İmamoğlu protestolarına getirilen yasaklar hukuka aykırı bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla bu tarihler arasında, Saraçhane ve üniversite kampüsleri dahil İstanbul'un pek çok noktasında protesto eylemi düzenlenmişti.

İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile İstanbul genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyurulmuştu.

Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolara 5 ay sonra soruşturma

MAHKEME KARARI HUKUKSUZ BULDU

Bu tarihlerde uygulanan yasak kararına İstanbul Barosu dava açmıştı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin, söz konusu yasak kararını , hukuka aykırı bulduğu açıklandı.

Barodan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: