Mahkemeden kritik karar! İmamoğlu protestolarına getirilen yasaklar hukuka aykırı bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla bu tarihler arasında, Saraçhane ve üniversite kampüsleri dahil İstanbul'un pek çok noktasında protesto eylemi düzenlenmişti.
İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile İstanbul genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyurulmuştu.
Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolara 5 ay sonra soruşturma
MAHKEME KARARI HUKUKSUZ BULDU
Bu tarihlerde uygulanan yasak kararına İstanbul Barosu dava açmıştı.
Barodan yapılan yazılı açıklamada İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin, söz konusu yasak kararını , hukuka aykırı bulduğu açıklandı.
Barodan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"İstanbul Barosu'nun açtığı dava sonucunda, 19-23 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul'u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleriil genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu.
Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur.
İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir."