İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolara 5 ay sonra soruşturma

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara katılan yurttaşlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aylar sonra ifadeye çağrıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde çeşitli illerde protesto gösterileri düzenlendi. Bu kapsamda Ankara'da Kızılay ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde de eylemler gerçekleştirildi.

Aradan 5 ay geçtikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, protestolara katılan yurttaşlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı.

Emniyette ifadesi alınan yurttaşlara şu soru yönetildi:

"Valilik makamı 21 Mart 2025 saat 14.00'ten 25 Mart 2025 saat 23.59'a kadar ilimiz genelinde her türlü eylem/etkinliği yasaklayarak kamuoyuna duyurmuş olmasına rağmen; 22 Mart 2025 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Kızılay bölgesinde toplanan grupların yapılan tüm ikazlara rağmen dağılmayarak Atatürk Bulvarı'nı komple araç ve yaya trafiğine kapatarak hayatı katlanılamaz derecede zorlaştıracak şekilde ve görevli emniyet mensuplarına taş, sopa vb. sert cisimlerle saldırmak suretiyle gerçekleştirdiği kanuna aykırı eylem ile ilgili olarak TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kızılay Bölgesinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eyleme katıldığınız tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Cumhurlyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında; '2911 Sayılı Toplantı ve Güsteri Yürlylişleri Kanuna Muhalefet' suçundan ifadenizi veriniz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

