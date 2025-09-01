Yemen'deki Husiler İsrail saldırısında ölen bakanları açıkladı

Husi yönetimine bağlı SABA Haber Ajansı'nda yer alan haberde, "Yemen Devlet Televizyonu, Değişim ve İnşa Hükümetinin Allah yolunda canlarını, ömürlerini, emeklerini halka hizmet için feda eden şehitlerinin isimlerini açıkladı. Bu isimler, 28 Ağustos Perşembe günü bir hükümet çalıştayını hedef alan hain İsrail saldırısında hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

ÖLEN BAKANLAR AÇIKLANDI

Bu saldırıda Rehavi’nin dışında Husilerin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Ekonomi, Sanayi ve Yatırım Bakanı Muin Haşim Ahmed el-Mahakri, Enformasyon Bakanı Haşim Şerefeddin, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Mücahit Ahmed Abdullah Ali, Elektrik, Enerji ve Su Bakanı Ali Seyf Muhammed Hasan, Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Rıdvan Ali er-Rubai, Kültür ve Turizm Bakanı Ali Kasım Hüseyin el-Yafei, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Samir Muhammed Ahmed Bacala ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Ahmed el-Mevlid'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca Husilerin Başbakanlık Ofisi Müdürü Muhammed Kasım el-Kebsi ile Bakanlar Kurulu Sekreteri Zahid Muhammed el-Amedi'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

İSİMLER PAYLAŞILMAMIŞTI

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi.” ifadesini kullanmıştı.

İsrail medyası, Sana'ya düzenlenen saldırıda Husilerin lider kadrosunun hedef aldığını belirtmiş ancak isim paylaşmamıştı.

KABİNE ÇALIŞTAYINA SALDIRILDI

Husiler ise saldırının hükümetin yıllık faaliyet ve performansını değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir çalıştay sırasında gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

SOYKIRIMA DESTEK VEREN GEMİLER HEDEF ALINIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

İSRAİL’İN SOYKIRIMI SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle sürdürdüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman ve ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi, 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

