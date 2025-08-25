Saray hedef oldu: İsrail’in Sana saldırısında 6 ölü

Yayınlanma:
İsrail’in başkent Sana’da Başkanlık Sarayı çevresi ile enerji tesislerini hedef aldığı hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’da Başkanlık Sarayı’nın da bulunduğu askeri yerleşkeyi hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında saray çevresinin yanı sıra iki elektrik santrali ile bir yakıt deposu da vuruldu.

6 KİŞİ ÖLDÜ 86 KİŞİ İSE YARALANDI

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 86 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bombardımanın ardından bölgede büyük hasar meydana gelirken, saldırılar kentte elektrik kesintilerine ve yakıt sıkıntısına yol açtığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

