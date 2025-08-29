İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Husiler suikast iddiasını yalanladı

İsrail ordusu Yemen’in Başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenledi. Saldırılar Husi lideri Abdülmlik el Husi tarafından yapılan konuşmayla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre saldırılar üst düzey Yemen yöneticilerini hedef aldı. Husiler bu iddiayı reddetti. Başkente yaklaşık 10 saldırı düzenlendi. Bu saldırılar “önemli” ve “büyük çaplı” olarak nitelendirildi. Saldırı kapsamında İsrail donanmasının da başkenti vurduğu aktarıldı.

Lübnan merkezli Al Mayadeen’in Husi kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail’in üst düzey yöneticileri hedef aldığını açıklaması “Psikolojik savaş” olarak tanımlandı. Saldırıda Yemen’deki sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI

İsrail ordusu tarafından Yemen’in başkentinde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Hava Kuvvetleri Yemen'in Sana bölgesinde Husi terör rejiminin askeri bir hedefine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Husi terör rejimi, Demir Kılıçlar savaşının başlangıcından bu yana, İran'ın rehberliği ve finansmanı altında, İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel düzeni istikrarsızlaştırmak ve küresel denizcilik özgürlüğünü bozmak amacıyla agresif bir şekilde hareket etmektedir.”

HUSİLER YALANLADI: İSRAİL BAŞARISIZ OLDU

IDF, Gazze'deki Hamas terör örgütüne verdiği zararı yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi terör rejimine karşı da güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete devam edecek.”

Husi yetkilisi Nasr al-Din Amer ise İsrail'in saldırısının “başarısız” olduğunu belirterek, Filistin'i desteklemek için Yemen'in operasyonlarına devam edeceğini söyledi:

“Sana'daki liderlerin hedef alındığına dair haberler asılsızdır.”

İSRAİL AL HUSİ KONUŞMA YAPARKEN SALDIRDI

Saldırılar, Husi lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleşti.

Al Husi, “Filistin halkını tüm kararlılığımızla ve azmimizle destekleme konusundaki tutumumuz devam ediyor” dedi.

YEMEN’İN SALDIRILARI ÖNLENMİŞTİ

Perşembe günü erken saatlerde, İsrail'e fırlatılan iki Yemen insansız hava aracı İsrail ordusu tarafından önlendi.

Yemen'e yönelik son saldırı, İsrail'in Sana'ya düzenlediği bir dizi şiddetli saldırının ardından gerçekleşti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 68 kişi yaralandı.

Tel Aviv bu yıl Yemen'e birkaç büyük saldırı düzenledi, ancak bunların hiçbiri Husiler ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (YAF) İsrail'i hedef almaya devam etmesini engelleyemedi.

MOSSAD YEMEN'DEN İSTİHBARAT TOPLAMAKTA ZORLANIYOR

Son aylarda yayımlanan birkaç İsrail raporu, İsrail'in Yemen hakkında istihbarat toplamada karşılaştığı zorlukları ortaya çıkardı.

Rapora göre, Mossad ve İsrail askeri istihbaratı, Husiler’in “kilit ağırlık merkezlerini” vurmak için büyük bir “hedef bankası” oluşturmak için çalışıyor.

Yetkililer, İsrail'in “Husi'leri kararlı bir şekilde zayıflatmayı başaramayan son ABD operasyonu gibi” ciddi hasar vermek amacıyla aynı anda vurulabilecek birçok hedef toplaması gerektiğini söylüyor.

Raporda, İsrail'in YAF Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkarim el-Raghmari'ye yönelik suikast girişiminin başarısız olduğu belirtiliyor.

