İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı

Yayınlanma:
İsrail ordusunun, Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, kısa süre önce İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısında bulundu.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırıda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

İsrail ordusundan ise Yemen'e düzenlenen saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmıştı. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu kaydedilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak:AA

