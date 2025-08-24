İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı

Filistin'de uyguladığı soykırımı devam ettiren İsrail, bir yandan da çevre ülkelerine karşı saldırılaırını sürdürüyor.

İsrail, geçtiğimiz gün Husiler'in Yemen tarafından fırlattığı füzelere karşılık bugün misilleme saldırısında bulundu.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Yemen’in Sana bölgesinde Husilere ait askeri altyapıları vurduğu bildirildi.

Vurulan hedefler arasında Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri kompleks, Asar ve Hicaz elektrik santralleri ve askeri faaliyetler için kullanılan bir yakıt depolama tesisi yer aldı.

Açıklamada saldırıların, Husilerin İsrail’e ve İsrail vatandaşlarına yönelik tekrar eden saldırılarına cevaben gerçekleştirildiği, Husilerin İsrail’e yönelik tekrar eden saldırılarına cevap verileceği ifade edildi.

İsrail'in saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.