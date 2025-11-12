Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor

ABD ile Güney Amerika ülkesi Kolombiya arasında Karayip Denizi ve Pasifik'teki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Kolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönün

KOLOMBİYA ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldığını bildirdi.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın süreceğini aktaran Petro, “Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir” dedi.