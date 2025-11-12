Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor

Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor
Yayınlanma:
ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te Kolombiya teknelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından, Güney Amerika ülkesinden yeni bir hamle geldi.

ABD ile Güney Amerika ülkesi Kolombiya arasında Karayip Denizi ve Pasifik'teki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Kolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönünKolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönün

KOLOMBİYA ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldığını bildirdi.

Brezilya'dan ABD operasyonlarına tepkiBrezilya'dan ABD operasyonlarına tepki

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

abd-kolombiya-saldiri.jpg

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın süreceğini aktaran Petro, “Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Dünya
Yeni Suriye hükümetinden IŞİD kararı
Yeni Suriye hükümetinden IŞİD kararı
'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası
'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası