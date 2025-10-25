Kolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönün

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmasına sert tepki gösterdi. Benedetti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin onurunu savunduğum, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu savunduğum ve onun uyuşturucu kaçakçısı olmadığını savunduğum için beni OFAC listesine aldılar" ifadelerini kullandı.

‘SİLAHLANMA ODAKLI BİR ALDATMACA’

Suçlamalarla hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayan Benedetti, "Bu durum, her imparatorluğun adaletsiz olduğunu ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadelesinin aslında silahlanma odaklı bir aldatmaca olduğunu gösteriyor" dedi. Kolombiyalı bakan, "Bir tek uyuşturucu kaçakçısının evine bile girmedim" diyerek tepkisini dile getirdi ve "Gringolar, evinize dönün" çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANININ OĞLU İSYAN ETTİ

Yaptırım listesine alınan bir diğer isim olan Cumhurbaşkanı Petro'nun oğlu Nicolas Petro da karara tepki göstererek, "Sırf Gustavo Petro'nun oğlu olduğum için beni haksız yere listeye aldılar" dedi. Uluslararası kuruluşlara başvuracağını belirten genç Petro, bunun "eşi benzeri görülmemiş bir siyasi ve yargısal baskı" olduğunu savundu.

ABD’NİN UYUŞTURUCU İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi, oğlu ve İçişleri Bakanı Benedetti'yi "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklediğini duyurmuştu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını öne sürmüştü.

'PETRO BİR HAYDUT’

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada Kolombiya lideri Petro için "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor" ifadelerini kullanmış ve Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını açıklamıştı.