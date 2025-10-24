Kıtada gerilim tırmanıyor! Kolombiya’dan Trump'a “yargısız infaz” tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin ülkesinin Pasifik kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle düzenlediği operasyonları "yargısız infaz" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda uluslararası basına konuşan Petro, "Bu tür manevralar uluslararası hukuku ihlal ediyor. ABD, bu eylemlerle yargısız infaz yapıyor" ifadelerini kullandı.

‘BİR DOLAR BİLE GÖRMEDİM’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya yapılan mali yardımları durdurduğu yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Petro, "Bize yardımı keserlerse ne olur? Bana göre hiçbir şey. Şahsen ben Kolombiya bütçesinde bir dolar bile yardım görmedim" dedi. Petro, bu kararın arkasında Miami'deki Kolombiyalı sağ çevrelerin ve lobi faaliyetlerinin olduğunu öne sürdü.

ABD İLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Uyuşturucuyla mücadelede "sert ve zorlayıcı yöntemler" yerine toplumu sürece dahil eden bir strateji benimsediklerini belirten Petro, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesi koşuluyla ABD ile işbirliğine açık olduklarını dile getirdi. Kolombiya lideri, onlarca yıldır süren uyuşturucu karşıtı savaşın ülkeyi "şiddete mahkum ettiğini" savundu.

NE OLMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin Trump'ın talimatıyla imha edildiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik'te düzenlediği bu tür operasyonlar uluslararası hukuk uzmanları tarafından "yargısız infaz" olarak değerlendiriliyor.