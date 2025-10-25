Brezilya'dan ABD operasyonlarına tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerine atıfta bulunarak, Latin Amerika'da askeri müdahale stratejisinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Endonezya'nın Merdeka Sarayı'nda gazetecilere konuşan Lula, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede bölgesel işbirliğini göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti.

‘KANITSIZ YARGILAMA OLMAZ’

Lula, Venezuela ve Kolombiya'ya yönelik uyuşturucu iddialarına değinerek, "Birini yargılamadan ve cezalandırmadan önce kanıt olmalı. Diğer ülkelerin anayasalarını, halkların kendi kaderlerini belirleme hakkını ve her ülkenin toprak bütünlüğünü dikkate almadan 'yabancı topraklarda uyuşturucuyla mücadele edeceğiz' diyemezsiniz" dedi.

ABD’YE DİYALOG ÇAĞRISI

ABD'yi Latin Amerika'da diyaloğa davet eden Lula, "ABD'nin ülkelerimizin polis güçleri ve her ülkenin adalet kurumlarıyla diyalog kurmaya istekli olması çok daha iyi olurdu, böylece birlikte çalışabilirdik" ifadelerini kullandı.

TRUMP’A GÜMRÜK VERGİSİ TEPKİSİ

Lula, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek ASEAN Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini ve Brezilya ürünlerine uygulanan yüzde 50 gümrük vergisi konusunu gündeme getireceğini belirtti. Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Lula, "Latin Amerika'nın daha fazla işgale ihtiyacı yok. Saygı, işbirliği ve adalete ihtiyacı var" dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump'ın daha önce Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için askeri gücün daha geniş ve etkili kullanılması talimatını verdiği belirtilmişti. Ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderen ABD'nin, rejim değişikliği de dahil olmak üzere operasyonlara hazır olduğu ifade edilmişti. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 4,5 milyon milisi seferber ettiğini ve her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.