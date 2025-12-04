Petro’dan Trump’a rest: Bu savaş ilanıdır Kolombiya'ya gel göstereyim

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu üreten ülkelere yönelik askeri tehditlerini sürdürürken, bu açıklamalar Kolombiya'dan sert bir diplomatik tepkiyle karşılandı. Trump, Venezuela'ya kara saldırıları gerçekleştireceklerini açıkladıktan sonra Kolombiya'yı da işaret etti.

PETRO'DAN SERT TEPKİ: "SAVAŞ İLANIDIR"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Petro, "Egemenliğimizi tehdit etmek savaş ilan etmek demektir; iki asırlık diplomatik ilişkileri bozmayın" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ GENİŞLİYOR

Trump, bir kabine toplantısında Venezuela'daki kara hedeflerine yönelik askeri saldırıların "çok yakında başlayacağını" söylemişti. Daha sonra bu tehdidin kapsamını genişleterek, "Kolombiya'nın kokain ürettiğini duydum... bunu yapan ve ülkemize satan herkes saldırıya uğrayabilir" açıklamasını yaptı.

"HER 40 DAKİKADA BİR LABORATUVAR YOK EDİYORUZ"

Petro, Trump'ı Kolombiya'yı ziyaret etmeye davet ederek, hükümetinin uyuşturucu laboratuvarlarını yok etme çabalarını yerinde görmesini önerdi. "Buraya gelin, size her 40 dakikada bir laboratuvarın nasıl yok edildiğini göstereyim" diye yazdı.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Trump yönetiminin Ağustos'tan bu yana uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle Latin Amerika'da artan askeri varlığı, bölgede gerilimi tırmandırıyor. Pentagon'un Karayipler'de konuşlandırdığı güç, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef alırken, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

AF KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Trump'ın bu süreçte Latin Amerika ülkelerine yönelik “uyuşturucu” iddiasıyla baskı uygularken uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernández'i affetmesi de tepkilere neden oldu. Trump, bu soruşturmayı "Biden'ın korkunç cadı avı" olarak nitelendiriyordu.

VİZE KRİZİ

Petro'nun Eylül ayında New York'taki Filistin yanlısı bir protestoya katılması ve ABD askerlerini itaatsizliğe çağırmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Kolombiya cumhurbaşkanının vizesini iptal etmişti. Trump da Petro'yu, kanıt göstermeden, "yasadışı uyuşturucu kaçakçısı" olmakla suçlamıştı.