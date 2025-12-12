Japonya'da deprem ve tsunami uyarısı

Japonya'da deprem ve tsunami uyarısı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusu için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

TSUNAMİ RİSKİ İÇİN UYARI YAPILDI

Meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, Japon basınının aktardığına göre Hokkaido'nun bazı bölgelerinin yanı sıra Aomori, Iwate ve Miyagi illerinin kıyılarında tsunami uyarısı verilmesine neden oldu.

ekran-resmi-2025-12-12-09-00-03.png
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından depremin konumuna ilişkin paylaşılan görsel

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, uyarı verilen bölgelerde 1 metreye kadar dalgalar oluşabilir.

TAHLİYE GEREKMİYOR

Verilen tsunami uyarısının seviyesinin tahliye gerektirmeyen, sadece acil durumlara karşı okyanustan uzak durulması gereken seviyede olduğu öğrenildi.

7,5 DEPREMİN ARTÇISI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Yaklaşık 20 km derinlikte meydana gelen deprem pazartesi meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından geldi. Pazartesi gecesi meydana gelen depremde 30'dan fazla kişi yaralandı ve ilk olarak tsunami uyarısı verildi.

Bölgede ardından deprem uyarısı verildi, bu da daha büyük bir deprem olasılığının nispeten daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

