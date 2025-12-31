İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré liderliğindeki yönetim, ABD’nin Malili ve Burkinalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına karşılık olarak Amerikan vatandaşlarına vize yasağı uygulama kararı aldı. Kararın, Washington’un attığı adıma doğrudan bir karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “karşılıklılık ilkesi” temel alınarak “Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına” karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” değerlendirmesine yer verilirken, ülkenin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' vurgulandı.

MALİ VE NİJER'DEN DE 'KISITLAMA' KARARI

ABD’nin seyahat kısıtlamalarına yalnızca Burkina Faso değil, Mali ve Nijer de benzer adımlarla yanıt verdi. Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık tarihinde daha önce yürürlükte olan seyahat yasaklarını genişleterek 20 ülkeyi daha kapsama almıştı. Bu listeye, askeri yönetim altında bulunan ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak yeni bir bölgesel birlik kuran Mali, Burkina Faso ve Nijer de dahil edilmişti.