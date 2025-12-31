İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Yayınlanma:
ABD’nin Mali, Burkina Faso ve Nijer vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamasına Batı Afrika’dan misilleme geldi. Burkina Faso ve Mali, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını açıkladı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré liderliğindeki yönetim, ABD’nin Malili ve Burkinalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına karşılık olarak Amerikan vatandaşlarına vize yasağı uygulama kararı aldı. Kararın, Washington’un attığı adıma doğrudan bir karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “karşılıklılık ilkesi” temel alınarak “Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına” karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” değerlendirmesine yer verilirken, ülkenin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi'ne katılmayacakABD Başkanı Trump, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

Afrika madenlerini geri istiyorAfrika madenlerini geri istiyor

MALİ VE NİJER'DEN DE 'KISITLAMA' KARARI

ABD’nin seyahat kısıtlamalarına yalnızca Burkina Faso değil, Mali ve Nijer de benzer adımlarla yanıt verdi. Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık tarihinde daha önce yürürlükte olan seyahat yasaklarını genişleterek 20 ülkeyi daha kapsama almıştı. Bu listeye, askeri yönetim altında bulunan ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak yeni bir bölgesel birlik kuran Mali, Burkina Faso ve Nijer de dahil edilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Dünya
Yeni Zelanda 2026'ya girdi
Yeni Zelanda 2026'ya girdi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi