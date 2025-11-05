ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi'ne katılmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım’da Johannesburg’da yapılacak G-20 Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’nın ev sahipliğinde yapılacak G-20 Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.

Miami’de düzenlenen Amerika İş Forumunda konuşan Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da gerçekleştirilecek zirveye katılmama kararını açıklayarak, “Güney Afrika G-20’de olmamalı” ifadelerini kullandı.

Trump, Güney Afrika’da yaşanan bazı gelişmeleri “tasvip etmediğini” belirtse de, bu sözleriyle neyi kastettiğine dair ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı, Mayıs ayında Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede de benzer eleştirilerde bulunmuştu. Trump, o dönemde “ülkede beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini” savunmuş, Güney Afrika hükümetinin bu olayları önleyemediğini iddia etmişti.

Devlet Başkanı Ramaphosa ise suç oranlarını düşürmek için kapsamlı önlemler aldıklarını belirterek, yalnızca “beyazları hedef alan suçların” işlendiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

