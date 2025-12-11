Eurovision'da 'İsrail' krizi: Bir ülke daha çekildi!

Yayınlanma:
İsrail’in Eurovision’a katılımına verilen onay tepkileri büyütürken, İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda’nın ardından İzlanda da yarışmayı boykot edeceğini belirtti.

Gazze’de sivillerin hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunun sert tepkisini çeken İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına onay verilmesi tartışmaları büyütüyor.

Geçtiğimiz hafta yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği, yaptığı toplantı sonucu İsrail’i yarışmadan men etmeme kararı almış; bu karar birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda, protesto amacıyla yarışmayı boykot edeceklerini açıklamış; hem yarışmacı göndermeyeceklerini hem de Viyana’da düzenlenecek etkinliği yayınlamayacaklarını duyurmuşlardı.

Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek

BOYKOT EDEN ÜLKE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Eurovision tarihinin en ciddi krizlerinden birine dönüşen süreçte, boykota bir ülke daha katıldı.

İzlanda, gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını resmen açıkladı. Böylece İsrail’in yarışmaya dahil edilmesi sonrasında çekilen ülke sayısı beşe yükseldi.

İzlanda’nın ulusal yayıncısı RUV, yapılan oylamanın ardından boykot kararının alındığını ifade etti. duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

