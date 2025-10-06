Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımcı politikalar ülkenin müzik organizasyonu Eurovision'dan men edilmesi tartışmlarını gündeme getirdi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde İsrail'in Viyana'da yapılacak organizasyonda yer almaması gerektiği belirtilirken, Almanya'dan İsrail'e destek geldi.

ALMAN BAŞBAKAN'DAN İSRAİL'E DESTEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonunda katıldığı bir programda İsrail'in dışlanması halinde Almanya'nın gelecek yıl Viyana'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilmesi gerektiğini söyledi.

69. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil eden Yuval Raphael ikinci oldu

ARD'de yayınlanan Caren Miosga isimli programda söz konusu tartışmaların gereksiz olduğunu söyleyen Merz, "İsrail oraya (Eurovision'a) aittir" dedi.

İspanya'da İsrail soykırımına karşı protesto

ORGANİZASYONLARDA İSRAİL TARTIŞMASI

7 Ekim 2023'den itibaren Gazze'de yönelik saldırılarını gün geçtikçe arttıran İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in Gazze'de soykırımcı olarak ilan ettiği İsrail'in Eurovision gibi çeşitli organizasyonlarda Rusya'ya gösterilen muamelenin uygulanması isteniyor.

Ukraya'yı işgal eden Rusya Eurovision, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlardan men edilmişti.