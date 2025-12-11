Bu ülkeye gitmek isteyenin sosyal medyası taranacak

ABD’nin vize muafiyeti programı için planladığı yeni düzenleme, ziyaretçilerden sosyal medya geçmişinden biyometrik veriye kadar kapsamlı bilgi talep edilmesini öngörürken, Trump yönetimi bu yıl 85 binden fazla vizeyi iptal ettiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürlüğü, vize muafiyeti programı kapsamındaki ülke vatandaşlarına yönelik yeni güvenlik önlemlerini açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 42 ülkenin vatandaşları, dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD’ye vizesiz giriş yapıp 90 güne kadar kalabiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ancak hazırlanan yeni düzenleme kabul edilirse, ziyaretçilerden sosyal medya hesaplarına ait son 5 yıllık verilerin yanı sıra son 10 yıla ait e-posta adreslerini, aile bireylerinin isim, doğum tarihi ve ikamet bilgilerini hatta biyometrik verilerini paylaşmaları istenecek.

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurduABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu

ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildiABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

85 BİN VİZE İPTAL EDİLDİ

Göreve geldiği ocak ayından bu yana sert göçmen politikaları izleyen ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise 85 binden fazla vizeyi iptal etti. CNN’e konuşan dışişleri yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, iptallerin neredeyse yarısı alkollü araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlamalardan kaynaklanıyor.

Son dönemde, sağcı aktivist Charlie Kirk’ün ölümünü kutladığı iddia edilen bazı kişilerin vizelerinin de iptal edildiği bildirildi. Vize iptallerinin yaklaşık yüzde 10’unu öğrenciler oluştururken, yönetim Gazze savaşıyla bağlantılı kampüs protestolarında hedef alındığı belirtilenlerin de yer aldığı 8 binden fazla uluslararası öğrencinin vizesini sonlandırdığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

