ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Afgan pasaport sahiplerine vize vermenin durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." dedi.

Bakanlık tarafından alınan bu karar, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulması ve muhafızlardan birinin hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD askeri vuruldu: 1 kişi gözaltındaBeyaz Saray yakınlarında 2 ABD askeri vuruldu: 1 kişi gözaltında

ABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyorABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyor

2 ULUSAL MUHAFIZ VURULMUŞTU

Çarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafız vurulmuştu. Washington Polis Departmanı, şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki veriler göre saldırganın tek kişi olduğunu söylemişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro saldırının şüphelisi Rahmanullah Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını eklemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Dünya
ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak
ABD basını yine yazdı: Maduro Türkiye’ye sığınacak
Netanyahu'nun savunma bütçesi kabineyi karıştırdı
Netanyahu'nun savunma bütçesi kabineyi karıştırdı