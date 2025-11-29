ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Afgan pasaport sahiplerine vize vermenin durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." dedi.

Bakanlık tarafından alınan bu karar, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulması ve muhafızlardan birinin hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

2 ULUSAL MUHAFIZ VURULMUŞTU

Çarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafız vurulmuştu. Washington Polis Departmanı, şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki veriler göre saldırganın tek kişi olduğunu söylemişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro saldırının şüphelisi Rahmanullah Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını eklemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.