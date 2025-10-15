ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk ile ilgili paylaşımlar nedeniyle 6 yabancı uyruklu kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, vizeleri iptal edilen bu kişilerin Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu olduğu belirtildi.

Bakanlık, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptama çalışmalarının sürdürüleceğini ifade ederek, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir." dedi.

OLAYIN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson gözaltına alınmış ve hakkında "ağır cinayet" suçlamasıyla idam cezası talep edilmişti.

Kirk suikastı, ABD'de geniş yankı uyandırmış ve saldırıyı "kutlayan" kişilere karşı bir dizi yaptırım uygulanmıştı.