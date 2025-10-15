ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu 6 yabancının vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk ile ilgili paylaşımlar nedeniyle 6 yabancı uyruklu kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, vizeleri iptal edilen bu kişilerin Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu olduğu belirtildi.

Bakanlık, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptama çalışmalarının sürdürüleceğini ifade ederek, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir." dedi.

Elon Musk'ın tuhaf Netflix boykotu artık Barack Obama'yı da kapsıyorElon Musk'ın tuhaf Netflix boykotu artık Barack Obama'yı da kapsıyor

OLAYIN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson gözaltına alınmış ve hakkında "ağır cinayet" suçlamasıyla idam cezası talep edilmişti.

Kirk suikastı, ABD'de geniş yankı uyandırmış ve saldırıyı "kutlayan" kişilere karşı bir dizi yaptırım uygulanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
ABD'de zincirleme trafik kazası: Ölü sayısı 8'e yükseldi
ABD'de zincirleme trafik kazası: Ölü sayısı 8'e yükseldi