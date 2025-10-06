Elon Musk'ın tuhaf Netflix boykotu artık Barack Obama'yı da kapsıyor

Yapay zekanın artan kullanımı , artan abonelik fiyatları ve 'korkunç' yeniden tasarımlar hakkındaki son tartışmalara rağmen Netflix , şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaların ardından rekor kârlar elde etmeyi başardı .

Yine de Elon Musk milyonlarca insana aylık aboneliklerini iptal etmelerini söylediğinde , yayın hizmetinin pek de memnun kalmayacağını tahmin ediyoruz. Her şey Charlie Kirk'ün ölümü ve Dead End: Paranormal Park adlı Netflix dizisinin yaratıcısının tartışmalı yorumlarıyla başladı .

Teknoloji milyarderi, Netflix'in "transseksüel uyanış gündemini" dayatmaya çalıştığını söyleyerek tiradını sürdürdü ve sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin."

Musk, transseksüel topluluk hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi, Vivian Wilson'ı reddetti ve kızının geçiş yaparken 'öldüğünü' iddia etti .

Boykot sürerken Musk şimdi de hedefine Barack Obama ve Michelle Obama'yı koydu.

TikTok'tan Liberty, Netflix'in beyaz insanlardan "nefret ettiğini" iddia eden bir gönderi paylaştı. Gönderide, bilimkurgu gerilim filmi Leave the World Behind'dan bir klip de yer aldı . Sam Esmail'in filmi 2023'te vizyona girmiş olsa da, bu durum Musk'ın gönderiye yorum yapmasını engellemedi. TikTok'tan Liberty, "@Netflix neden beyaz insanlardan nefret ediyor?" diye sorduktan sonra Musk, "Güzel soru," diye ekledi.

Leave the World Behind, Barack ve Michelle Obama'nın Higher Ground Productions çatısı altında üretildi . İkili, filmin yönetici yapımcılığını üstlenirken, Barack, Rumaan Alam'ın 2020 romanını 2021 yaz okuma listesine ekledi.

Asıl soru, Musk'ın boykotunun Netflix üzerinde gerçek bir etkisi olup olmayacağı. Geçmişte bu "Uyan, Parasız" kampanyalarının pek işe yaramadığını gördük ancak Forbes'a göre Netflix hisseleri üst üste ikinci gün düşüşte. Yayın kuruluşu, Musk'ın abonelere Netflix'e sırt çevirme çağrısında bulunmasından bu yana hisselerin %2,4 düştüğünü açıkladı .

X, skandal iddialarla çalkalanırken, bazıları Obama çiftinin Netflix'in büyük hissedarları olarak kâr elde ettiğini iddia ediyor.