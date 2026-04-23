Curiosity, Mars yüzeyinde "ejderha derisi"ni fotoğrafladı.

NASA'nın Curiosity aracı, Mars yüzeyinde ejderha pullarına benzeyen yoğun bir kaya topluluğunu görüntüledi. Bilim insanları daha önce de bu tür yapılarla karşılaşmıştı; ancak bu kadar yoğun bir konsantrasyonu ilk kez görüyorlar.

Fotoğraflar, aracın Mars'ın ekvator bölgesindeki Gale krateri içindeki Sharp Dağı yamaçlarında yer alan Antofagasta adlı genç bir çarpma kraterine ilerlerken 7 ve 13 Nisan tarihlerinde çekildi. NASA siyah-beyaz görüntüleri 14 Nisan'da paylaşırken, JPL'den yazılım ve uzay uçuşu mühendisi Kevin M. Gill'in işlediği renkli yakın çekim bir gün sonra kamuoyuyla buluştu.

METRELERCE UZANIYOR, BAL PETEĞİNE BENZİYOR

JPL'den gezegen bilimci Abigail Fraeman, NASA'nın blog gönderisinde "Üzerinden geçtiğimiz kayanın yüzeyinde binlerce petek şeklinde çokgen birbirini kesiyor. Daha önce de benzer örüntülerle karşılaştık; ama bu kadar çarpıcı bir yoğunlukta hiç görmedik" dedi. Kayalıkların yüzey boyunca metrelerce uzandığı belirtiliyor.

Mars'ta daha önce de benzer çokgen yapılar gözlemlenmişti. Bu yapılar genellikle ıslak çamurun kurumasıyla ya da yüzey altındaki buz kristallerinin hareketiyle ilişkilendirilmişti.

Yeni görüntülerdeki oluşumların nasıl şekillendiği henüz netlik kazanmadı. Fraeman, Curiosity'nin farklı hipotezleri sınamak için yeterli görüntü ve kimyasal veri topladığını açıkladı.

MARS'TAKİ SUYLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Araştırmacılar bu yapıların Mars'ın su barındırdığı döneme işaret edebileceğini düşünüyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için veriler henüz analiz aşamasında.

Curiosity, Sharp Dağı'nda yaklaşık bir yıl boyunca "kutucuk yapılar" olarak bilinen ve örümcek ağına benzetilen kayalık sırtları inceledi. 2012'deki inişinden bu yana mercan benzeri kaya oluşumları da dahil olmak üzere çeşitli hayvan görünümlü yapılar fotoğrafladı.

Perseverance aracı da 2021'den bu yana kabuğundan başını çıkaran kaplumbağayı andıran kayalar görüntüledi. Bu benzerliklerin büyük bölümü, insan beyninin rastlantısal görüntülerde tanıdık formları isimlendirmesi olarak tanımlanan pareydolya etkisiyle açıklanıyor.