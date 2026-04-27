Ateşkese rağmen bombardıman: İsrail Bekaa Vadisi’ni vuruyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını genişletme kararı aldı. Yapılan son açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Bekaa Vadisi’nin hava operasyonlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Askeri kaynaklar, saldırıların Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen altyapı unsurlarına yönelik gerçekleştirildiğini savundu. Ancak sahadan gelen bilgiler, saldırıların sivil yerleşimlere yakın bölgelerde de etkili olduğunu gösteriyor.

OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

İsrail’in daha önce yoğunlaştığı güney bölgelerinin ardından operasyon alanını doğuya kaydırması, çatışmanın coğrafi olarak genişlediği yorumlarına neden oldu. Bekaa Vadisi, Hizbullah’ın önemli lojistik hatlarından biri olarak biliniyor.

Öte yandan, 2 Mart’ta başlayan geniş çaplı saldırılar sonrasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Ülke genelinde insani kriz derinleşirken, altyapı hasarı da giderek büyüyor.

ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin süresi uzatılmıştı. Ancak sahadaki gelişmeler, İsrail'in ateşkese tam anlamıyla bağlı kalmadığını ortaya koydu.

Lübnan’ın güneyinde karşılıklı saldırılar sürerken, Hizbullah da İsrail hedeflerine yönelik misillemelerini devam ettiriyor. Bölgedeki bu karşılıklı hamleler, ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırıyor. (AA)