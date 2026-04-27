Şam’da tarihi duruşma canlı yayında! Esad ve ekibi yargılanıyor

Suriye’de yıllar süren çatışmaların ardından, devrik yönetimin üst düzey isimleri ilk kez yargı önüne çıkarılıyor. Ülkeyi terk edenler için gıyabi süreç başlatılırken, davanın ilk gününde dikkatler Esad’ın yakın çevresine çevrildi.

Suriye’de eski yönetimin hesap vermesine yönelik süreç resmen başladı. Başkent Şam’daki Adalet Sarayı’nda görülen davada, devrik lider Beşar Esad ve rejimin üst kademesinde yer alan birçok isim hakkında yargılama süreci başlatıldı.

İç savaş bitti, tehlike bitmedi! Suriye'de yıllar sonra patlayan mühimmat 3 can aldıİç savaş bitti, tehlike bitmedi! Suriye'de yıllar sonra patlayan mühimmat 3 can aldı

Mahkeme, ülke dışında bulunan sanıklar için gıyabi yargılama prosedürünü devreye alırken, ilk duruşmada Esad’ın kuzeni Atef Necib hakim karşısına çıktı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı duruşmaya, mağdur yakınları ve çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

GÜVENLİKLİ BÖLÜMDE TUTULDU

Duruşma sırasında Necib’in, salon içinde özel olarak ayrılmış güvenlikli bir bölümde tutulduğu gözlemlendi. Televizyonlardan canlı yayınlanan anlar, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme kayıtlarına göre davada yalnızca Necib değil; Beşar Esad, Mahir Esad ve dönemin üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri de sanık listesinde yer alıyor. Bu isimlerin yurt dışında bulunmaları nedeniyle haklarında tebligat süreci başlatıldığı ve yargılamanın yokluklarında sürdürüleceği belirtildi.

DAVANIN KİLİT İSMİ

Özellikle Dera’da yaşanan olaylarla ilişkilendirilen suçlamalar, davanın seyrini belirleyecek en kritik başlıklar arasında gösterildi. Atef Necib’in geçmişte bölgede yürüttüğü görevler nedeniyle, dava sürecinde kilit rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Dünya
Milyonların katıldığı ritüel kaosa döndü! Kadınların taciz edildiği görüntülere tepki yağdı
Milyonların katıldığı ritüel kaosa döndü! Kadınların taciz edildiği görüntülere tepki yağdı
Ateşkese rağmen bombardıman: İsrail Bekaa Vadisi’ni vuruyor
Ateşkese rağmen bombardıman: İsrail Bekaa Vadisi’ni vuruyor