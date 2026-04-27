Şam’da tarihi duruşma canlı yayında! Esad ve ekibi yargılanıyor

Suriye’de eski yönetimin hesap vermesine yönelik süreç resmen başladı. Başkent Şam’daki Adalet Sarayı’nda görülen davada, devrik lider Beşar Esad ve rejimin üst kademesinde yer alan birçok isim hakkında yargılama süreci başlatıldı.

Mahkeme, ülke dışında bulunan sanıklar için gıyabi yargılama prosedürünü devreye alırken, ilk duruşmada Esad’ın kuzeni Atef Necib hakim karşısına çıktı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı duruşmaya, mağdur yakınları ve çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

GÜVENLİKLİ BÖLÜMDE TUTULDU

Duruşma sırasında Necib’in, salon içinde özel olarak ayrılmış güvenlikli bir bölümde tutulduğu gözlemlendi. Televizyonlardan canlı yayınlanan anlar, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme kayıtlarına göre davada yalnızca Necib değil; Beşar Esad, Mahir Esad ve dönemin üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri de sanık listesinde yer alıyor. Bu isimlerin yurt dışında bulunmaları nedeniyle haklarında tebligat süreci başlatıldığı ve yargılamanın yokluklarında sürdürüleceği belirtildi.

DAVANIN KİLİT İSMİ

Özellikle Dera’da yaşanan olaylarla ilişkilendirilen suçlamalar, davanın seyrini belirleyecek en kritik başlıklar arasında gösterildi. Atef Necib’in geçmişte bölgede yürüttüğü görevler nedeniyle, dava sürecinde kilit rol oynayabileceği değerlendiriliyor.