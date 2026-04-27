İç savaş bitti, tehlike bitmedi! Suriye'de yıllar sonra patlayan mühimmat 3 can aldı

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera iline bağlı Busra el Harir kasabasında, temizlik çalışmaları sırasında meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Bölgede iç savaş döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış bir mühimmatın aniden infilak etmesi sonucu üç işçi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın yerleşim alanlarının güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar esnasında gerçekleştiğini belirtirken, patlamanın şiddetinin çevrede büyük panik yarattığı aktarıldı.

SİVİL HAYATI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ise yaptığı açıklamada, savaşın geride bıraktığı patlayıcı kalıntıların hâlâ siviller için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Açıklamada, bu tür mühimmatların özellikle temizlik ve tarım faaliyetleri sırasında sık sık can kayıplarına neden olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, patlamamış mühimmatların sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve sosyal toparlanmayı da sekteye uğrattığını ifade etti. Tarım arazilerinin kullanılamaz hale gelmesi ve güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda kişinin evlerine dönmekten kaçındığı belirtildi.

Suriye’de yıllar süren çatışmaların ardından geride kalan bu görünmez tehlike, normalleşme sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor.