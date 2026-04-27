İki ülke daha düğmeye bastı: Çocuklara sosyal medya yasaklanıyor

Her iki ülke de, reşit olmayanlar için dijital ortamı düzenlemeye yönelik artan küresel baskıya paralel olarak, katı yaş doğrulama ve izleme kuralları getirmeyi planlıyor.

NORVEÇ VE FİLİPİNLER'DEN ORTAK HAMLE:

Norveç hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal ağları kullanmasını tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısını 2026 yılının sonuna kadar parlamentoya sunacağını açıkladı.

Başbakan Jonas Gahr Støre, girişimi dijital bağımlılık karşısında çocukluğu koruma ihtiyacıyla gerekçelendirdi. Ona göre, çocukların günlük yaşamları giderek algoritmalar ve ekranlar tarafından domine ediliyor. Bu durum acil siyasi müdahale gerektiriyor.

Hükümet henüz hangi platformların yasak kapsamına gireceğini belirtmedi. Ancak diğer ülkelerdeki benzer düzenlemeler, Instagram, TikTok, YouTube ve X gibi önde gelen küresel hizmetleri kapsıyor. Şirketlerin güvenilir yaş doğrulama mekanizmaları uygulamaları gerekecek.

DİJİTAL DÜNYADA YENİ KISITLAMALAR: SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Norveç'in bu girişimi, Avrupa ve ötesindeki bir trendi takip ediyor. Avustralya, geçen yıl Aralık ayında dünyanın ilk benzer yasağını zaten uygulamaya koymuştu. Diğer ülkeler de etkilerini analiz ediyor ve benzer önlemler hazırlıyor. Konu giderek kamu politikası önceliği haline geliyor.

Bu arada, Filipinler'de paralel bir yasama süreci devam ediyor. Senatör Sherwin Gatchalian, 16 yaşın altındaki bireylerin sosyal medya platformlarında profil oluşturmasını, kullanmasını veya sürdürmesini yasaklamayı amaçlayan "Çocuklar İçin Sosyal Medya Güvenliği Yasası" olarak bilinen bir yasa tasarısı sundu.

Önerilen düzenleme, çok çeşitli teknik ve idari gereklilikleri içermektedir. Tasarı, web platformlarını kimlik doğrulama ve yaş teyit sistemlerini uygulamaya zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca, reşit olmayan kişilerin profillerini tespit etmek ve devre dışı bırakmak için düzenli denetimler yapmaları gerekmektedir. İhlalleri bildirme ve bunlara yanıt verme mekanizmaları da mevcuttur. Bu, şirketlerin sorumluluğunu önemli ölçüde genişletmektedir.

Filipinler'in girişimi, kısıtlamaların aşılmasına karşı önlemleri de içeriyor. Yasa, mükerrer ve yeniden etkinleştirilen hesaplar üzerinde kontrollerin yanı sıra ebeveyn kontrol araçlarını da zorunlu kılıyor.

Devlet kurumları, olası kabulünden itibaren 90 gün içinde uygulama kurallarını belirleyecektir. Düzenleyici çerçeve, kişisel verilerin korunmasını da kapsayacaktır.

Her iki durumda da temel amaç, çocukların dijital ortamdaki güvenliğidir. Politikacılar, zararlı içerik, çevrimiçi zorbalık ve bağımlılık risklerini vurgulamaktadır.

Ancak teknoloji şirketleri, kimlik tespiti ve gizlilikle ilgili karmaşık sorunları ele almak zorunda kalacak ve bu da düzenleme ile inovasyon arasında bir gerilim yaratacaktır.