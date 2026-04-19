Kuzey Kore'den ateşlenen füzeler 140 kilometreyi aştı! Bölge yine karıştı

Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda tansiyonu yeniden yükselten bir füze denemesine imza attı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), yerel saatle 06.10 civarında Kuzey Kore topraklarındaki Sinpo bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füzeler fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, füzelerin yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiği ve bölgedeki askeri hareketliliğin Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri tarafından anlık olarak takip edildiği belirtildi. Güney Kore ordusunun, ABD ile ortak savunma iş birliği kapsamında olası tüm provokasyonlara karşı yüksek hazırlık seviyesini koruduğu vurgulandı.

JCS ayrıca, elde edilen bilgilerin Japonya ile paylaşıldığını ve bölgesel güvenlik koordinasyonunun sürdüğünü aktardı.

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kuzey Kore devlet medyası, yapılan testin misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füze ile gerçekleştirildiğini öne sürdü. Açıklamada, söz konusu sistemin hedefleri “yüksek yoğunluklu güçle küle çevirebileceği” iddia edildi.

Bölgedeki bu son gelişme, Kore Yarımadası’nda askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı. (AA)