Ekonomi sınıfı tarih mi oluyor? Havayolu şirketinden çığır açan hamle

Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand, uzun mesafeli uçuş deneyimini kökten değiştirecek yeni kabin konseptini tanıttı. “Skynest” (Gökyüzü Yuvası) adı verilen sistem, Boeing 787-9 uçaklarının ekonomi ve premium ekonomi kabinleri arasına yerleştirilen özel uyku alanlarından oluşuyor.

Yeni tasarımda her uçakta toplam altı adet tam boy yatak bulunuyor. Yolcular, koltuk biletlerine ek olarak yaklaşık 495 Yeni Zelanda doları ödeyerek dört saatlik uyku seansı rezervasyonu yapabiliyor. Kapsüller, yolculara mahremiyet sağlayan perdeler, USB şarj noktaları, temiz nevresim takımları ve göz maskesi, kulak tıkacı ile çorap gibi kişisel bakım setleriyle donatılmış durumda.

DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

Uygulamanın 18 Mayıs itibarıyla satışa sunulacağı, ilk uçuşlarda ise kasım ayı sonundan itibaren aktif olacağı açıklandı. Hizmetten yalnızca 15 yaş ve üzeri yolcular yararlanabilecek ve her yolcu uçuş başına yalnızca bir kez kullanım hakkına sahip olacak.

Air New Zealand daha önce geliştirdiği ve koltukları yatak formuna dönüştüren “Skycouch” sistemiyle de dikkat çekmişti. Şirketin bu yeni adımı, ekonomi sınıfında konfor standartlarını yeniden tanımlama hedefinin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖR ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Öte yandan sektörde benzer girişimler de hız kazandı. United Airlines 2027’den itibaren benzer yataklı sistemler üzerinde çalışırken, Qantas ise Haziran ayından itibaren yolcular için esneme ve dinlenme alanları içeren “Refah Bölgeleri” uygulamasını devreye almaya hazırlandığını açıkladı.

Havacılık sektöründeki bu gelişmeler, uzun mesafe uçuşlarda “ekonomi konforu” anlayışının köklü şekilde değişebileceğine işaret etti.