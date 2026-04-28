Patron günlerdir eylem yapan işçileri değil bakanın telefonunu duydu! Maaşlar hesaba yatacakmış

Patron günlerdir eylem yapan işçileri değil bakanın telefonunu duydu! Maaşlar hesaba yatacakmış
Ankara’daki günlerdir devam eden madenci eylemi ve sert polisin sert müdahaleleri tartışılmaya devam ederken, Ahmet Hakan dikkat çeken gelişmeleri aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin polis müdahalesinde yumuşama talimatı verdiği, patronun ise ödemeler için 'tamam' dediği belirtildi.

Ankara’da günlerdir süren madenci eylemine yönelik çok sert polis müdahalesi tartışılmaya devam ediyor. Ahmet Hakan bugünkü yazısında hem polisin sert müdahalelerine hem de işçilerin alacaklarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

SERT MÜDAHALE KABUL EDİLDİ TALİMAT VERİLDİ

Hakan’ın aktardığına göre, eylemlere yönelik polis müdahalesinin sertliği Mustafa Çiftçi ile yapılan görüşmede gündeme geldi. Çiftçi’nin, Ankara Emniyeti’nden bilgi aldığı ve müdahalelere ilişkin talimat verdiği ifade edildi.

"Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü’nü aradığını, polis müdahaleleri hakkında bilgi aldığını anlattı… ‘Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın"

PATRONA TELEFON: BU İŞ BİTSİN

Yazıya göre kritik gelişme işçilerin alacaklarına dair yaşandı. İçişleri Bakanı Çiftçi’nin, maden işletmecisi Sabahattin Yıldız'ı doğrudan arayarak madencilerin ödemelerin yapılmasını istediği aktarıldı.

"İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin’ demiş… İçişleri Bakanı’nın ricası karşılık bulmuş. Patron ‘tamam’ demiş.

MAAŞLAR BU SABAH YATACAKMIŞ

Hakan’ın yazısında yer alan bilgilere göre, madencilerin uzun süredir beklediği ödemelerde sona gelindi. Paraların bu sabah madencilerin hesaplarına yatacağı ifade edildi.

"Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş..."

ENERJİ BAKANLIĞI DA DEVREDEYMİŞ

Süreçte Alparslan Bayraktar’ın da devrede olduğu ve daha önce firma yetkilileriyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Hakan, İçişleri Bakanı'nın Enerji Bakanı'nın da devrede olduğunu Hakan'a şu şekilde demiş:

"Enerji Bakanımız süreci bitirmek için bizden önce firma yetkilileriyle görüşmeler yapmış, onun katkısı önemli"

DİRENE DİRENE KAZANDILAR

Ankara’da günlerdir süren madenci eylemi, yürüyüşler, polis müdahaleleri, biber gazları ve açlık grevine varan bir direniş sürecine sahne oldu. Alın terlerinin haklarını isteyen İşçiler, ödenmeyen maaş ve tazminatları için geri adım atmazken, yaşanan baskı ve müdahalelere rağmen taleplerini kararlılıkla sürdürdü.

Gelinen noktada, bakanlık düzeyinde devreye girilen görüşmeler ve patrona yapılan doğrudan çağrı sonrası ödemelerin yapılacağının açıklanması, direnişin somut sonuç verdiğini gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

