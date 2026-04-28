Meteoroloji tarih verip uyardı! 81 il de nasibini alacak

Bahar aylarının değişken hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik bir haftalık rapor geldi. Günlük bazda belirli bölgelerde görülen yerel yağışlar, hafta sonuna doğru yerini tüm ülkeyi kapsayacak devasa bir yağışlı sisteme bırakacak.

Haftalık tahmin haritası, yağmurun yurdu ne zaman tamamen ele geçireceğini gün gün böyle ortaya koydu.

SAĞANAK VE SİS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Gün içinde; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Konya, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Başkent Ankara’nın kuzey ilçeleri de yağıştan etkilenecek noktalar arasında yer alıyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri öngörülüyor.

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için "çığ ve kar erimesi" uyarısını yineledi. Artan sıcaklıklar ve beklenen yağışların bu bölgelerde tehlike oluşturabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI! 81 İL DE NASİBİNİ ALACAK

Yayımlanan haftalık hava tahmin haritası (28 Nisan - 4 Mayıs), yağışların Türkiye genelindeki yayılımını gösterdi; uzmanlar Uludağ ve Kartepe'de kar yağışı beklentisini ifade etti. Meteoroloji, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların yağış ve soğukla bölüneceğini ifade ederek tarih verdi; vatandaşları hazırlık olması konusunda uyardı.

Haftalık tahmin haritasına göre, soğuk ve yağışlı 81 il de bu yeni hava dalgasından nasibini alacak.

İşte o tarihler ve uyarılar:

29-30 Nisan (Çarşamba-Perşembe): Yağışlar İç Anadolu ve Akdeniz hattında genişleyerek etkisini sürdürecek.

Yağışlar İç Anadolu ve Akdeniz hattında genişleyerek etkisini sürdürecek. 1 Mayıs Cuma: Bu tarih itibarıyla sistem büyük bir kırılma yaşayacak. Yağışlı hava kütlesi batıdan doğuya tüm bölgeleri kaplamaya başlayacak ve yurdun çok büyük bir bölümü sağanağa teslim olacak.

Bu tarih itibarıyla sistem büyük bir kırılma yaşayacak. Yağışlı hava kütlesi batıdan doğuya tüm bölgeleri kaplamaya başlayacak ve yurdun çok büyük bir bölümü sağanağa teslim olacak. 2-3 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu boyunca Türkiye’nin neredeyse hiçbir noktasında yağışsız hava görülmeyecek. 81 ilin tamamında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak.

Hafta sonu boyunca Türkiye’nin neredeyse hiçbir noktasında yağışsız hava görülmeyecek. 81 ilin tamamında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. 4 Mayıs Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde de tablo değişmeyecek; tahmin haritası tüm illerin yağıştan "nasibini alacağını" teyit ediyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi