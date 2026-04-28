Ünlü iş insanının oğulları geceyi karakolda bitirdi: Hapsi isteniyor

Turizm ve mücevherat işleriyle bilinen ünlü iş insanının oğulları, alkol alıp eğlendikleri mekanda kavga çıkarınca geceyi karakolda bitirdi. İddiaya göre, uyarılara rağmen müşterileri rahatsız edip çalışanlara saldıran ağabey ve kardeşin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Balat’ta bir eğlence mekanında yaşanan gerginlik, ünlü iş insanı Öztürk Şerefoğlu’nun oğullarını mahkemelik etti. Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdiği ve işletme çalışanını darp ettiği öne sürülen Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu kardeşler, olaylı gecenin ardından emniyete götürüldü.

Savcılık, hazırladığı iddianameyle kardeşlerin "hakaret" ve "yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

ÜNLÜ İŞ İNSANININ OĞULLARI GECEYİ KARAKOLDA BİTİRDİ

Sabah'ın haberine göre; olay 2 Eylül tarihinde Balat'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Miraç Şerefoğlu ve ağabeyi Berat Nedim Şerefoğlu, iddiaya göre mekanda bulundukları sırada taşkınlık yaparak diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı.

unlu-is-insaninin-ogullari-geceyi-karakolda-bitirdi-hapsi-isteniyor-3.jpg

İşletme çalışanı Sabri Yeşildağ'ın sakin olmaları yönündeki uyarılarına kulak asmayan kardeşler, gecenin sonunda gelen 800 TL'lik hesabı da ödemeyi reddetti. Çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Miraç Şerefoğlu’nun çalışanın boynuna sarılarak saldırdığı, kardeşlerin birlikte ağır küfür ve hakaretler savurduğu öne sürüldü.

unlu-is-insaninin-ogullari-geceyi-karakolda-bitirdi-hapsi-isteniyor-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ifade işlemleri için karakola götürdü.

HAPSİ İSTENİYOR

Karakoldaki işlemlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı.

Savcılık, Şerefoğlu kardeşler hakkında "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyasında, işletme çalışanına yönelik saldırı ve hakaret iddiaları yer alıyor.

Ünlü iş insanının çocuklarının karıştığı bu olaylı gecenin yargı süreci, tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmasıyla devam edecek. Miraç Şerefoğlu daha önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek gündeme gelmiş ve 25 Mart 2025 tarihinde mahkeme kararıyla "erkek" olarak tescil edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

