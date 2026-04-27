Vakfın paralarıyla at yarışı oynadı; yakayı ele verince de hapsi boyladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, TEV’de yaşanan ilginç ‘zimmet’ skandalı geçen yıl patlak verdi. Vakıf hesaplarında şüpheli işlemlerin olduğu fark edildi. Durum vakıf müdürüne iletildi. Vakıf hesaplarında yapılan incelemede durum kısa sürede anlaşıldı.

8 YILDIR VAKIFTA ÇALIŞIYORDU

Yapılan inceleme, vakfın 73 milyon 821 TL, 76 bin 433 dolar ile 52 bin Euro parası, üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığını ortaya koydu. Söz konusu paraların, “teminat iadesi” olarak ilgili hesaplara gönderildiği anlaşıldı. Bankaya gönderilen talimatların ise, 8 yıldır vakıfta çalışan Finans Operasyon Yöneticisi olan Ramazan Emre Arslan’ın e-posta adresi üzerinden gönderildiği anlaşıldı.

SON VURGUNU 2 MİLYON LİRA OLDU

Vakıf yöneticileri durumun ortaya çıktığı gün olan 8 Mayıs 2025 günü, 1 milyon 961 bin liralık bir transferin daha olduğunu fark etti. Vakıf çalışanı hızla, ilgili banka personeli ile temasa geçti ve talimatın iptal edilmesini istedi. Ancak banka çalışanı, söz konusu paranın 3’üncü bir kişinin hesabına geçtiğini belirterek işlemi iptal edemediğini bildirdi. Anılan talimatta yer alan imzaların da, dönemin Vakıf Genel Müdürü Banu Taşkın ile Mali Grup Müdürü Burak Taş’a ait olmadığı anlaşıldı.

‘YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKLANSIN’

Vakıf çalışanları, saatlerce söz konusu paraların izini sürdü. İncelemeler sonucu, usulsüz yapılan işlem sayısı 123 olarak belirlendi. İlk para transferinin Temmuz 2021’de, son işlemin ise Mayıs 2025’te gerçekleştirildiği anlaşıldı. Elde edilen veriler sonrası aynı gün savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, şüpheliler hakkında yönelik yurt dışına çıkış yasağı ile mal varlıklarına tedbir konulması talep edildi.

4 GÜN SONRA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık talimatı sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 7 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık 7 kişiden 4’ünü tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik sorgusu sonrası Ramazan Emre Arslan’ın yanı sıra, kuaför dükkanı bulunan Hakan Kurt, DJ olarak çalışan Mümtaz Göçüncü ile Yunus Emre Turan 12 Mayıs 2025 günü tutuklandı. Savcılık, Ahmet E., Mehmet F. T. ile Yusuf U.’yu ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk etti. Anılan kişilerden Kurt’un hesabına 25 milyon TL, Turan’ın hesabına 26 milyon TL, bu kişinin ağabeyi Mehmet F. T.’nin hesabına 3.1 milyon TL, Mümtaz Göçüncü’nün hesabına 13 milyon TL, Yusuf U.’nun hesabına 4.4 milyon TL gönderildiği anlaşıldı.

Ramazan Emre Arslan, diğer şüpheliler için "Olayla ilgileri yok" dedi.

‘HESABINA PARA GİDEN KİŞİLER SUÇSUZ’

Ramazan Emre Arslan dışındaki 6 şüpheli, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bu kişiler, Arslan yıllardır tanıştıklarını, hesaplarına gelen paraları, bu kişinin veya babası C. Arslan’ın hesabına gönderdiklerini söyledi. Arslan da verdiği ifadede bu kişileri teyid eden bir ifade kullandı: “Onların hiçbir şeyden haberi yok.” Kumar bağımlısı olduğunu söyleyen Arslan, kendisi dışında vakıftan 4 ismin daha ‘zimmet’ suçuna karıştığını öne sürdü. Arslan, vakıf dışına çıkardığı paraları 2 yöneticiye teslim ettiğini öne sürdü.

AT YARIŞI İÇİN MİLYONLAR GÖNDERMİŞ

Ancak Arslan, söz konusu paraları bu kişilere, para veya altın olarak teslim ettiğine dair bir delil sunamadı. MASAK raporunda paraların akıbetine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı. Rapora göre, Arslan’ın yasal bahis şirketleri dışında Türkiye Jokey Kulübü’ne de yüklü miktarda para gönderdiğini ortaya koydu. Rapor, at yarışları için gönderilen ve alınan paralara ilişkin işlem hacminin 19 milyon lira seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

BANKA, VAKFIN ZARARINI GİDERDİ

10 ayı aşkın bir süre tutuklu kalan 4 şüpheli geçen 11 Şubat günü tahliye edildi. Olaya ilişkin savcılık soruşturması ise sürüyor. Öte yandan, TEV’in müşterisi olduğu Garanti Bankası, söz konusu paraların 3’üncü kişilere transferi konusunda sorumluluklarının olduğu gerekçesiyle, oluşan zararı giderme kararı aldı. Banka, yasal faizi ile birlikte 97 milyon 167 bin 945 lirayı geçen 11 Kasım günü vakfa gönderdi. Banka adına, savcılığa sunulan dilekçede ise, soruşturmaya müdahillik talebinde bulunuldu. Bilindiği gibi, 1967’de kurulan TEV bugüne değin on binlerce öğrenciye burs desteği sağladı.