Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinde ikinci duruşma: Tanıklar dinleniyor

İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım’ın gerçekleştirdiği ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.

OKULDA DEHŞET SAÇMIŞTI

Saldırı, Furkan Samet Bakalım’ın öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaralamasıyla meydana gelmişti. Hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan öğrenci, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

126 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçunun yanı sıra, diğer mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Davanın görülmekte olduğu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ilk duruşma sırasında salonun fiziki yetersizliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmış ve duruşma daha geniş kapasiteli olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna taşınmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan ikinci duruşmada, olaya tanıklık eden kişilerin ifadelerinin alınması bekleniyor. (DHA)