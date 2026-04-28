Son dakika | Eski AKP'li belediye başkanı dahil 29 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski AKP’li Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 47 kişi 24 Nisan tarihinde gözaltına alınmıştı.

Kayyumla yönetilen belediyeye operasyon

ESKİ BAŞKAN DAHİL 29 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

KAYYUM DÖNEMİ MERCEK ALTINDA

Halfeti Belediyesi soruşturması kapsamında, kayyum yönetimi dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024 yılına kadar olan süreçte belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçilmişti. Gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra başkan vekilleri, başkan yardımcısı, belediye encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personel de yer almıştı.