Son dakika | Kayyumla yönetilen belediyeye operasyon: Eski AKP'li başkan da gözaltında

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen sabah operasyonunda, aralarında eski AKP’li Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildi.

KAYYUM DÖNEMİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, kayyum yönetimi dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024 yılına kadar olan süreçte belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra başkan vekilleri, başkan yardımcısı, belediye encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de yer aldığı belirtildi.