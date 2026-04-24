İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi makam odasına Abdülhamid tablosu astı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın Osmanlı Padişahı Abdülhamid'e benzeren Mustafa Çiftçi'nin makam odasına Abdülhamid'in fotoğrafını astığı görüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ziyaret etti. Bu ziyaretin paylaşımında dikkat çeken bir detay görüldü. Mustafa Çiftçi'nin makam odasına Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'in tablosunu astığı görüldü.

Padişah Abdülhamid'in tablosunun yer alması da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Çiftçi'nin söz konusu tabloyu asması eleştirildi.

ÇİFTÇİ ERDOĞAN İLE ABDÜLHAMİD'İ BİR TUTMUŞTU

Mustafa Çiftçi, 4 Nisan'da Kırşehir AKP İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Abdülhamid'i bir tutmuştu.

Çiftçi şunları söylemişti:

"Biz yine Meclis'te çalışırken Avustralya’ya gitmiştik. Avustralya dediğimiz yer uçakla 2 günde gidilen bir yer. Cuma namazı vesilesiyle namaza gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Düğün salonunun olduğu yere gittik. Geniş bir salon. Duvarda bir yere 2'nci Abdülhamid Han’ın resmini asmışlar. Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda 1 tane geliyor. O gün Abdülhamid Han’dı İslam ümmetinin başı, bugün de Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlar da ümidini ona bağlamış durumdalar. Dolayısıyla başımızdaki insanımızın, büyüğümüzün, küresel liderimizin değerini bilelim. Elimizden geldiği kadar onun daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor. Economist Dergisi dünyaya yön veren 4 tane lideri saydı. Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’inki ve Türkiye Cumhurbaşkanı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

