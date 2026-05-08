Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildi
Yayınlanma:
Samsun'da polis ekiplerince İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 250 bin makaron ile 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, İlkadım’daki adreste 250 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, Tekkeköy’deki aramalar ise 160 paket gümrük kaçağı sigaranın bulunmasıyla sonuçlandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltıİstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler tarafından el konulan kaçak ürünlerin ardından, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması ve ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Beylikdüzü'nde inşaat alanında yol çöktü: O anlar kamerada
Beylikdüzü'nde inşaat alanında yol çöktü: O anlar kamerada
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında
Karabük'te alevler evi sardı: Yaşlı çifti köylüler kurtardı
Karabük'te alevler evi sardı: Yaşlı çifti köylüler kurtardı