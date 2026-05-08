Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, İlkadım’daki adreste 250 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, Tekkeköy’deki aramalar ise 160 paket gümrük kaçağı sigaranın bulunmasıyla sonuçlandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler tarafından el konulan kaçak ürünlerin ardından, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması ve ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)