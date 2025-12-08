Belek sahillerinde caretta caretta alanı iş makinesiyle ezildi

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye sahillerinde, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bazı otellerin sahil bandına iş makineleri sokarak kumulları ezdiği ve iç kısımlara taşıyarak tepecikler oluşturduğu gözlemlendi. Otel görevlileri bu uygulamanın, kış döneminde dalgaların kumulları denize taşıyıp kaybetme riskine karşı önlem amaçlı yapıldığını savundu.

KIYI KANUNU İHLALİ VE FİLTRELEME FONKSİYONU

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, bu uygulamanın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Doğan, kumulların kıyı çizgisini koruduğunu ve tatlı-tuzlu su gelişimini düzenlediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kıyıların değiştirilmemesi gerekiyor. Hele iş makineleriyle kesinlikle bir işlem yapılmamalı. Kumulların toplanması, tatlı su, tuzlu su gelişimini engellediği gibi; kirliliği tutan, filtreleyen ve temizleyen yerler olduğu için bunların oradan kaldırılmaması gerekiyor."

CARETTA CARETTA VE KUM ZAMBAKLARI TEHLİKEDE

Doç. Dr. Doğan, Belek'in aynı zamanda nesli tehlike altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olduğuna işaret etti. İş makinelerinin kumulları sıkıştırması nedeniyle carettaların yuvalarını yapamadığını belirten Doğan, bölgenin biyoçeşitliliği için önemli olan kum zambaklarının da bu tür hadiselerden dolayı yetişemediğini kaydetti.

"MİKRO HABİTAT YOK EDİLİYOR"

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun da bu müdahalelerin kumul habitatına zarar verdiğini açıkladı. Kumullarda yaşayan çeşitli kumul böcekleri ve yumuşakçaların mikro habitat oluşturduğunu belirten Coşkun:

"Bu alana iş makinelerinin girerek düzeltmesi sırasında bu canlıların ezilmesi gibi zararlar verebilmekte. Ayrıca kumul içerisindeki mikro habitatın da bozulmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle göç döneminde ülkemizde yiyecek bulamamasına sebebiyet verebilmekte."

Coşkun, geleceğin ekolojik turizm üzerine kurulduğuna dikkati çekerek, bu tür davranışların ekoturizme vurulan bir tekme gibi görülebileceğini ve alanların değerini sağlayan canlıların korunması gerektiğini sözlerine ekledi.