12 bin liraya 1 hafta tatili duyan akın akın geliyor: Bodrum şimdiden dolup taştı

12 bin liraya 1 hafta tatili duyan İngilizler, tur şirketleri aracılığıyla akın akın Türkiye'ye geliyor. Ucuz uçak bileti ve konaklama nedeniyle geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre turist patlaması yaşanırken İstanbul, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum havaalanları şimdiden dolup taştı.

Türkiye, yaklaşık 12 bin lirayı bulan 1 haftalık tatil imkanıyla İngilizlerin gözdesi haline geldi. 2025'te toplam 4 milyon 270 bin İngiliz turist ağırlanırken bu yıl Mart-Nisan döneminde turist patlaması yaşandı. İngilizler, tek yön uçuşlarda için en ucuz ülke durumundaki Türkiye'ye yönelirken tatil paketlerindeki olanaklar ve geniş kapsam tatil yerlerini cazip hale getirdi.

12 BİN LİRAYA 1 HAFTA TATİLİ DUYAN AKIN AKIN GELİYOR

Ekonomim'den Mehmet Doğan Erdoğan'ın haberine göre; konaklama ve uçuşu birleştiren ekonomik tatil paketleri, İngiliz tatilcilerin bütçe planlamasında anahtar rol oynuyor.

Tur operatörlerinin sunduğu teklifler kapsamında, 22 Nisan çıkışlı 7 gecelik Marmaris paketleri kişi başı 212 Sterlin (12.850 TL) seviyesinden başlıyor. Dalaman’da kahvaltı dahil benzer bir paket ise 214 Sterlin (12.970 TL) üzerinden alıcı buluyor.

Uygun fiyatlı ulaşım olanakları ve kapsamlı paketler sayesinde Türkiye’ye gelen İngiliz ziyaretçi sayısının, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış göstermesi sektördeki hareketliliği tescilledi.

UÇAK BİLETLERİ 910 TL'DEN BAŞLIYOR

Google Flights verileri, Londra çıkışlı uçuşlarda Türkiye varışlı biletlerin oldukça erişilebilir seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor.

Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde, özellikle Ryanair’in 15 Nisan tarihli Stansted-Bodrum seferi 15 Sterlin (910 TL) ile en ucuz tek yön bilet olarak dikkat çekiyor.

Popüler rotalardaki bilet fiyatları Dalaman için 1.700 TL, Antalya için 1.800 TL, İstanbul için 2.000 TL, İzmir için 2.450 TL ve Ankara için 3.150 TL seviyelerinde seyrediyor.

BODRUM ŞİMDİDEN DOLUP TAŞTI

Kapsamlı tatil paketleri ve düşük ulaşım maliyetleri, İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havaalanlarında şimdiden yoğunluğa neden oldu.

2026 yaz sezonu için rotayı Türkiye’ye kıran İngiliz turistler, Bodrum ve Dalaman gibi tatil merkezlerini cazibe noktası olarak görüyor.

Geçen yıl 4 milyonun üzerinde İngiliz turisti ağırlayan Türkiye'de, bu yılın ilk aylarında yaşanan %16'lık artış, 2026 için büyük bir turizm hareketliliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

LÜKS GOLF PAKETLERİ 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sadece bütçe dostu seçenekler değil, lüks segment de yoğun ilgi görüyor. Akdeniz’in golf merkezi Belek’te 7 gecelik "her şey dahil" paketler kişi başı 50.730 TL’den (837 Sterlin) başlıyor.

Daha üst segmentte, prestijli golf komplekslerinde dört tur golfün dahil olduğu lüks konaklama seçeneklerinde fiyatlar kişi başı 151.500 TL (2 bin 499 Sterlin) seviyesine kadar yükseliyor.

Bu durum, Türkiye’nin hem standart hem de lüks tatil arayan İngiliz turistler için en güçlü seçenek olduğunu gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

