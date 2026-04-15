Türkiye'ye dev göç! Akın akın geliyorlar

Ortadoğu ve Körfez bölgelerinde tırmanan savaş riski, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Bölgenin sağlık merkezleri olarak bilinen Abu Dabi ve Dubai'den yüzlerce ameliyat randevusu İstanbul'a kaydırılırken, hasta trafiğinde %30’luk bir artış gözlendi. Bu hareketlilik, bireysel tercihin ötesine geçerek sistematik bir "ameliyat hattı" oluşturmaya başladı.

DUBAİ BAĞLANTILI DOKTORLAR İSTANBUL’DA AMELİYATHANE KİRALIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, sağlık turizmindeki bu göç yalnızca hastalarla sınırlı kalmıyor. Dubai merkezli çok sayıda cerrah ve diş hekimi, hastalarını İstanbul'daki özel hastanelere yönlendirerek operasyonlarını burada gerçekleştirmeye başladı. İstanbul’daki hastanelerde ameliyathane kiralayarak çalışan yabancı doktorlar, Türkiye'nin sadece bir tedavi noktası değil, bölgesel bir operasyon merkezi haline geldiğini tescilliyor.

ESTETİK VE DİŞ TEDAVİSİNDE BÜYÜK TALEP

Sağlık turizmi şirketleri, özellikle son 3 ayda Dubai çıkışlı taleplerin rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor. Estetik cerrahi, saç ekimi ve dental (diş) tedaviler, talebin en yoğun olduğu alanlar arasında. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, Türkiye'nin diş tedavilerinde küresel bir marka haline geldiğini ve bazı kliniklerde yabancı hasta oranının %60’a ulaştığını vurguladı.

GÜVENLİK VE MALİYET AVANTAJI ÖN PLANDA

Körfez ülkelerinden gelen hastalar, Türkiye'yi tercih etme nedenlerini güvenlik, yüksek teknoloji ve maliyet avantajı olarak açıklıyor. İstanbul'daki operasyonların Dubai’ye kıyasla %40’a varan oranlarda daha ekonomik olması, uluslararası standartlardaki hekim kadrosuyla birleşince Türkiye rakipsiz bir "sağlık üssü" haline geliyor. Prof. Dr. Mutlu Demiray da Türkiye'nin 6 saatlik uçuş mesafesindeki en güçlü sağlık oyuncusu olduğunu belirtti.

GAYRİMENKUL YATIRIMCISI DA "B PLANI" OLARAK TÜRKİYE’Yİ SEÇİYOR

Savaş gerilimi sadece sağlık sektörünü değil, gayrimenkul piyasasını da etkiledi. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle risk dağıtmak isteyen uluslararası yatırımcılar, Dubai’ye alternatif olarak Türkiye’ye yöneldi. Uzmanlar, Türkiye’nin ortak kültür ve güvenilir liman olma özelliğiyle yabancı yatırımcılar için en güçlü "B planı" haline geldiğini ifade ediyor.

2026 BEKLENTİSİ: %25 ARTIŞ

USHAŞ verilerine göre 2025 yılında 1 milyon 398 binden fazla kişinin sağlık hizmeti için tercih ettiği Türkiye, 3 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Sektör temsilcileri, 2026 yılında bu rakamların en az %25 artmasını ve Ortadoğu kaynaklı hasta akışının zirve yapmasını öngörüyor.