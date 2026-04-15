Okul gezisi kabusa döndü! 10 yıl geçse de sır perdesi aralanmadı

2015 yılının Eylül ayında Brezilya’nın São Paulo kentinde bulunan Waldorf Rudolf Steiner Okulu’ndan bir grup öğrenci, eğitim amaçlı bir saha gezisine çıktı. Uygulamalı matematik ve topoğrafya çalışmaları yapmak üzere Itatiba bölgesindeki Pereiras Çiftliği’ne giden 34 öğrenci arasında 17 yaşındaki Victoria Mafra Natalini de vardı. Genç kız, geziden döndüğünde en sevdiği müzik grubunun konserine gitmeyi planlıyordu. Ancak bu plan hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Gezinin beşinci gününde öğrenciler, çiftlik arazisini haritalandırmak üzere küçük gruplara ayrıldı. Öğleden sonra saat 14.30 sıralarında Victoria, arkadaşlarına tuvalete gideceğini söyleyerek gruptan ayrıldı. Yaklaşık 500 metre uzaklıktaki çiftlik evine doğru yürüyen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının durumu fark edip öğretmenlere bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı, ancak saatler geçmesine rağmen Victoria’ya ulaşılamadı.

AİLE SAATLER SONRA ÖĞRENDİ

BBC'nin haberine göre ailesine genç kızın kaybolduğu bilgisi saatler sonra verildi. Babası João Carlos Natalini, olay yerine ulaştığında arama çalışmalarının durdurulduğunu ve kızının kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu öğrendi. Ertesi sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında, Victoria’nın cansız bedeni çiftlik yakınındaki arazide bulundu.

İlk incelemelerde genç kızın vücudunda belirgin bir darp ya da saldırı izine rastlanmadı. Kısa sürede hazırlanan adli tıp raporunda ölüm sebebinin belirlenemediği ve “doğal nedenlere bağlı olabileceği” ifade edildi. Bu değerlendirme üzerine dosya uzun süre cinayet şüphesi olmadan ele alındı.

BABA RAPORA İTİRAZ ETTİ

Ancak Victoria’nın ailesi bu sonuca hiçbir zaman ikna olmadı. Babası, kızının sağlıklı bir yaşam sürdüğünü, spor yaptığını ve herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunmadığını belirterek rapora itiraz etti. Özellikle cesedin bulunduğu pozisyonun şüpheli olduğunu savunan Natalini, kızının ölümünde üçüncü kişilerin rolü olabileceğini öne sürdü.

Aile tarafından tutulan bağımsız adli tıp uzmanları, olayın yeniden incelenmesini sağladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, dışarıdan belirgin yaralanma olmamasına rağmen Victoria’nın ölümünün doğal olmadığı ve cesedinin sonradan bulunduğu yere taşınmış olabileceği yönünde bulgular elde edildi. Bu gelişmeler üzerine dosya yeniden açıldı ve São Paulo Cinayet Bürosu’nun gündemine taşındı.

ADLİ TIP RAPORU OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

2016 yılında hazırlanan yeni adli tıp raporu ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Raporda Victoria’nın “mekanik asfiksi”, yani boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Uzmanlar, bu tür ölümlerin genellikle elle boğma ya da ağız ve burnun kapatılması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Bu bulgu, genç kızın bir saldırıya uğramış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Victoria’nın babası, kızının çiftlik evine doğru yürüdüğü sırada pusuya düşürülerek öldürüldüğüne inanıyor. Ona göre saldırgan, genç kızın yardım çağırmasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak ölümüne neden oldu. Natalini, olayın başından itibaren yapılan soruşturmada ciddi ihmaller bulunduğunu savunarak yetkililere tepki gösteriyor.

OKUL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Öte yandan çiftlik yönetimi ve okul yetkilileri, soruşturma sürecinde tüm iş birliğini sağladıklarını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Resmi makamlar da soruşturmanın usule uygun yürütüldüğünü savunurken, olayla ilgili cezai sorumluluğa dair net bir sonuca henüz ulaşılamadı.

Yargı sürecinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, okulun Victoria’nın babasına manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ancak mahkeme, öğretmenler ve okul yöneticilerinin cezai sorumluluğu bulunmadığına karar verdi. Aile bu karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

"O BENİM KIZIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Aradan geçen 10 yıla rağmen Victoria Natalini’nin ölümüne ilişkin birçok soru hâlâ yanıtsız. Olayın nasıl gerçekleştiği, genç kızın neden yalnız kaldığı ve ölümünde kimlerin rol oynadığı belirsizliğini koruyor. Soruşturmanın “cinayet” kapsamında devam ettiği belirtilirken, yetkililer dosyada sona yaklaşıldığını ifade etti.

Kızının ölümünü aydınlatmak için yıllardır mücadele eden João Carlos Natalini ise pes etmeye niyetli değil. Başlattığı kampanyalarla kamuoyu desteği toplamaya çalışan acılı baba, sosyal medya üzerinden de süreci yakından takip ediyor. Yeni tanıklar ve bilgiler ortaya çıkması için çağrıda bulunan Natalini, gerekirse her şeyi yeniden yapacağını söylüyor. Onun için bu mücadele sadece bir dava değil, aynı zamanda bir baba olarak verdiği sözün parçası. Kendi ifadesiyle: “O benim kızım ve pişman değilim.”