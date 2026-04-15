Yıllarca süren istismar zinciri ortaya çıktı: Sanığa 438 yıllık rekor ceza

ABD’nin Tennessee eyaletinde görülen davada, yıllar boyunca birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 36 yaşındaki Matthew Cody Ball, şartlı tahliye imkanı olmaksızın toplam 438 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, bölgedeki benzer suçlar için verilen en ağır cezalar arasında yer aldı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde görülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran çocuk istismarı davasında karar çıktı. 36 yaşındaki Matthew Cody Ball, 13 yıla yayılan süreçte altı farklı çocuğa yönelik ağır cinsel suçlar işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu. Jüri, yalnızca 20 dakika süren müzakerenin ardından sanık hakkında hükmünü açıklarken, Ball’a toplam 438 yıl hapis cezası verildi.

İddianameye göre sanığın istismar eylemlerine 2011 yılında başladığı ve suçlarını Tennessee ile Teksas eyaletlerinde sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre mağdurlar arasında henüz 4 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu ortaya çıktı. Olayların uzun yıllar boyunca sistematik şekilde devam ettiği belirlendi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK ŞİKAYETTE BULUNDU

Soruşturmanın başlamasında ise 2024 yılında 10 yaşındaki bir çocuğun yaptığı şikayet belirleyici oldu. Yetkililer, çocuğun yaklaşık altı yıl boyunca istismara maruz kaldığını tespit ederken, Ball’un gözaltına alınmasının ardından beş mağdur daha ortaya çıkarak benzer suçlamalarda bulundu.

EMSAL KARAR

Bölge Savcısı Thomas Dean, kararın ardından yaptığı açıklamada verilen cezanın bölgedeki çocuk istismarı davalarında şimdiye kadar görülen en uzun hapis cezası olduğunu vurguladı. Savcılık ayrıca suçların işlendiği dönemde yürürlükte olan yasalar nedeniyle sanığın müebbet hapis veya idam cezası kapsamında değerlendirilemediğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

