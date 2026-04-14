Aile tatili kana bulandı! 16 yaşındaki genç, ablasını öldürdü

ABD’de lüks yolcu gemisi Carnival Horizon’da yaşanan korkunç olay, ülke gündemine oturdu. Uluslararası sularda gerçekleşen cinayette, 16 yaşındaki bir erkek çocuğunun 18 yaşındaki üvey ablası Anna Kepner’e önce cinsel istismarda bulunduğu daha sonra ise öldürdüğü ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, olay geçtiğimiz kasım ayında ailece çıkılan tatil sırasında meydana geldi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, cinayetin son derece planlı ve vahşi şekilde işlendiğini ortaya koydu.

CESEDİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre genç kızın cansız bedeni, gemideki kamarada yatağın altında bulundu. Battaniyeye sarılan cesedin üzerinin can yelekleriyle örtülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Miami-Dade Adli Tıp Ofisi’nin incelemeleri sonucunda Anna Kepner’in ölüm nedeninin “mekanik asfiksi”, yani fiziksel baskı sonucu boğulma olduğu açıklandı.

SUÇLAMALAR AĞIRLAŞTIRILDI

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli hakkında ilk etapta çocuk suçlu prosedürü uygulandı. Ancak savcılık, suçun niteliği ve elde edilen deliller doğrultusunda zanlının “birinci derece cinayet” ve “ağırlaştırılmış cinsel istismar” suçlarından yetişkin olarak yargılanmasına karar verdi.

Yetkililer, zanlının suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Hayatını kaybeden Anna Kepner’in lise son sınıf öğrencisi olduğu, amigo kız olarak okul etkinliklerinde yer aldığı ve mezuniyetin ardından orduya katılmayı planladığı öğrenildi. Genç kızın ani ölümü, yakın çevresinde büyük bir yıkıma neden oldu.

AİLE ŞOKTA

Olay sırasında aynı gemide bulunan geniş aile üyeleri yaşananları anlamakta güçlük çekiyor. Ailenin büyükannesi Barbara Kepner, “Her şey çok güzeldi, kim neden böyle bir şey yapar anlayamıyorum” sözleriyle acısını dile getirdi.

Büyükbaba Jeffrey Kepner ise aile içinde hiçbir zaman ayrım yapılmadığını vurgulayarak, “Bizim için üvey diye bir kavram yoktu. Hepimiz birbirine bağlı bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dava sürecinin ABD kamuoyunda uzun süre tartışılacağı değerlendiriliyor.