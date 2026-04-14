18 yaşındaki genç karakolda katledilmişti! “Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum”

Konya’da 23 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Serdar Bayar, R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak da polis merkezine gitti. Enes Koçak, karakolda karşılaştığı Serdar Bayar’ı 7'si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serdar Bayar

SALDIRGAN VE BABASI TUTUKLANDI!

Yaşanan olayın ardından Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklanırken Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı ardından tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak'ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, kuzeni R.N.K.'nin kaybolduğunu öğrenince yaptıkları arama sırasında Serdar Bayar'ın adresine gittiklerini ve yaşanan tartışma sonucu döndüklerini ifade etti.

“ÖLDÜRME GİBİ BİR NİYETİM YOKTU”

Mahkemede yaptığı savunmada, olay günü babası ile birlikte polis merkezine ifade vermeye gittiklerini ifade eden Koçak, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu. Kendime engel olamadım. Bu sırada babamı görmedim bile. Bıçağı, kuzenimi aramak için Serdar'ın evine gidince, bana tornavida çektikten sonra pazardan almıştım. Bıçak daha sonra hep üzerimdeydi. Ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

“BEN BIÇAĞI GÖRSEYDİM KARAKOLA GETİRMEZDİM”

Baba Seyfettin Koçak ise, savunmasında yeğeni R.N.K.'yi aramak için Serdar Bayar'ın evine gittiklerini, yaşanan tartışmanın ardından oradan ayrıldıklarını ifade ederek "Karakola gittiğimizde 2 ya da 3 tane polis vardı. 'Polislere ifade vermek için geldik' dedik. İçeri girince Serdar'ı ilk polis zannettim. Serdar'ın kolunda dövmeler vardı. Ben dövmeyi görünce kendimi kaybettim, bu dövmeleri yeğenime de yapmıştı. Sonra ben kendime engel olamadım ve Serdar'a vurmaya başladım ancak Enes'in elindeki bıçağı görmedim, ben polisler bizi tuttuğu zaman bıçağı gördüm, ben bıçağı görseydim karakola getirmezdim" sözlerini sarf etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

“OĞLUMU KARAKOLDA CANİCE KATLETTİLER”

Duruşmanın ardından Serdar Bayar'ın annesi Yurdanur Bayar, olaydan iki gün önce Seyfettin Koçak ve Enes Koçak'ın, R.N.K.'yi aramak için evlerine geldiklerini ve yaşanan tartışma sonrası tehdit edip, ayrıldıklarını anlattı. Bayar, "Bizim evimize gelip, gittikten sonra kız kaçırma olayı iddiası üzerine biz karakola gitmiştik. Orada yine onları gördüm. Oğlum da onlara, 'Bir şey, sıkıntı mı var? Varsa bir sıkıntı benimle çözün. Hastaneyse, hastane. Eğer benimle ilgili bir sıkıntı çıkarsa ben cezamı çekerim' dedi. Karşı taraftakiler oğluma yönelik olarak, 'Sana iki diyorum. Üç demeyeceğim. İki say, üç sayma' dedi. İşte o 3'üncü gün karakolda katlettiler canice" ifadelerine yer verdi.

BABA “BIÇAĞI PEÇETEYE SARIP VERDİ” İDDİASI!

Aile avukatı Mehmet Fatih Soylu ise, açıklamasında baba Seyfettin Koçak'ın kendi iş yerinden çıkarken bıçağı peçeteye sarıp yanına aldığına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulduğunu anımsatarak "Peçetenin içerisinde bir cisim sarılı olduğu görüntülerle sabit. Cinayetin gerçekleştiği esnada, cinayette kullanılan bıçağın da peçeteye sarılı olmasıyla beraber zaten görüntülerin birbiriyle uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. Müvekkilimin karakolda elleri kelepçeli, savunmasız bir şekilde ortada otururken sanıklar tarafından gerçekleştirilen eylem aynı zamanda, 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenmesi' dolayısıyla iki farklı nitelikte suçun işlendiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)